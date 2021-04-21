В Москве началось строительство башни Национального космического центра

В ней будет 47 этажей

В Москве возводят самую высокую часть Национального космического центра. В треугольной башне – 47 этажей, внешне она напоминает ракету, а в будущем станет доминантой всего ансамбля. Уже смонтирована арматура и уложены тысячи кубометров бетона.

Уникальный для современной Москвы случай – строительство идет на месте взлетно-посадочной полосы. Около 100 лет назад это поле в Филях выложили бетонными плитами под испытательный аэродром. Теперь цели куда выше. В возводимых стенах будут конструировать ракеты и космические корабли. Старые плиты демонтировали, залили новый фундамент. За минувший год Национальный космический центр вырос до отметки 7 этажа.

"Комплекс зданий конструктивно разделен на три составляющих. Первая - это низкоэтажная часть, конгресс-холл и высокоэтажная часть здания. В настоящий момент мы производим строительство низкоэтажной части. Готовность объекта примерно 70 процентов конструктивного монолита", - говорит первый заместитель генерального директора компании-генпродрядчика по строительству объекта НКЦ им. Хруничева Алексей Надыршин.

На объекте заняты около 1200 человек и 40 единиц техники. Работы ведутся круглые сутки. Здесь пока не хватает кровли, но в этом створе, ограниченном 15-метровыми колоннами, угадывается будущая галерея - достопримечательность Национального космического центра. Она пройдет сквозь весь комплекс. Протяженность галереи больше полукилометра. Одновременно это коридор, соединяющий два десятка конструкторских бюро, и экспозиционное пространство - Музей освоения космоса.

Бетонный треугольник – фундамент будущей башни НКЦ. Конструкция высотой 288 метров с учетом шпиля по форме будет напоминать ракету на стартовой площадке. Здесь разместят центральный офис и ситуационный центр корпорации "Роскосмос". К башне примкнут институты, лаборатории и даже базовые кафедры ведущих вузов-доноров: МАИ, МГТУ имени Баумана, Физтеха, МГУ и других. Сейчас ключевые для отрасли организации разбросаны по Москве и Подмосковью. А уже через два года станут частями крупнейшего в мире космического кластера площадью 250 тысяч квадратных метров.

"Порядка 20 предприятий, которые имеют свои особенности по производственному циклу. Именно под них определялись планировочные решения каждого этажа. Именно с учетом того, что в перспективе здесь будет работать порядка 20 тысяч человек, анализировали все пешеходные потоки для того, чтобы комфортно было коллегам работать", - говорит директор по развитию АО "Мосинжпроект" Наиль Сайфуллин.

И это лишь часть глобального проекта. Рядом, на высвобожденной территории завода имени Хруничева возведут научно-технологический парк. Он будет работать в формате особой экономической зоны. Кроме того, построят жилые дома по программе реновации и социальные объекты. Обновленный район украсят тематическими экспозициями под открытым небом и фонтанами.

Егор Киселёв, Александр Козликин, Дмитрий Лукиных, "ТВ Центр".

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