Московские школьники лидируют в финале Всероссийской олимпиады

Финальные испытания проходят во всех городах России

Самые умные и талантливые школьники соревнуются сейчас в знаниях на заключительном этапе Всероссийской олимпиады. Финал проходит в разных городах. И московская команда - в безусловных лидерах. Это результат не только упорного труда, но и настоящей увлеченности предметом.

Тарас с легкостью вычисляет перспективы фирмы-монополиста на рынке, определяет оптимальную цену товара и его качество. Такие олимпиадные задачи по экономике только с помощью формул не решить - нужно особое мышление и научное творчество. Над этим десятиклассник работал с середины летних каникул, по несколько часов в день. Он стал призером Всероссийской олимпиады школьников и заранее обеспечил себе поступление в вуз.

"Я стал призером, и это дает мне право поступить на многие экономические направления России без вступительных испытаний. Я еще ученик 10 класса, а поступать мне надо будет через год, поэтому есть много времени, чтобы выбрать, какой именно университет", - сказал призер Всероссийской олимпиады школьников по экономике Тарас Гарбар.

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимают участие самые умные и талантливые, победители трех предыдущих этапов: школьного, муниципального и регионального. Финальные испытания идут в разных городах России: русский язык в этом году проходит в Уфе, экология - в Ставрополе, химия - в Белгороде, физика - в Тюмени.

"Сборная Москвы достигла ошеломляющего успеха- еще прошло только треть олимпиад, а у нас уже лидерство больше, чем на 150 дипломов по сравнению с прошлым годом. Успех на олимпиаде базируется на блестящем знании школьной программы. Но дальше нужно увлечение предметом, талант", - заявил научный руководитель центра педагогического мастерства Иван Ященко.

А еще - серьезный труд. К победе в олимпиаде по истории Александр Гребенчиков усиленно готовился три года, с конца восьмого класса - ежедневно штудировал монографии и университетские учебники, составлял таблицы и занимался на вечерних курсах. Предстояло выучить много дат и понять исторические нюансы.

"Все реформы, все даты внешней политики, все войны, все мирные договоры, которое заключало Российское государство на том или ином этапе его существования, надо очень хорошо разбираться в культурных аспектах истории России. Хорошо разбираться в исторической географии - уметь локализовать города на карте России", - рассказал победитель всероссийской олимпиады школьников по истории Александр Гребенчиков.

Зато теперь Александр сможет без экзаменов поступить в МГИМО, на выбранный им факультет международных отношений. По многим предметам заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников продолжается, итоги подведут в конце апреля. Призеры и победители, помимо привилегированного зачисления в студенты, получат денежные гранты.

Наталья Тарасова, Елена Шмелева, Александр Козликин. "ТВ Центр".

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