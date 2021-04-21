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Художник украсил московские улицы необычными заплатками

15:06
  • среда
  • 21 апреля 2021

Работы Ивана Кравченко можно найти на Арбате и других улицах столицы

В Москве на асфальте появились необычные заплатки. Разноцветные, абстрактные, с персонажами и без - маленькие и креативные произведения  украшают Арбат, Воробьевы горы и  другие столичные улицы, передает "ТВ Центр"

Их создатель — художник-керамист Иван Кравченко.  Он замечает на асфальте подходящую ямку, замеряет ее и создает новую авторскую  работу. Идею Иван воплощает в своей мастерской: лепит заплатку из глины, обжигает ее и наносит узор стеклянной глазурью. Горожане проект уже оценили и даже придумали шуточную игру.

"Людям очень нравится, и вот сами люди придумали такой мини-квест, то есть я когда выкладываю новую заплатку, я не называю место, куда я ее установил, только какой-то визуальный намек, ну вот на улицу и так далее. И люди начинают сами искать эти заплатки, фотографируют, присылают мне. Такое общение получается", - заявил художник-керамист Иван Кравченко.

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