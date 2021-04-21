Путин завершил послание обещанием достичь поставленных целей

Президент обратился к россиянам
Владимир Путин огласил Послание Федеральному Собранию. В завершение обращения президент обратился ко всем россиянам.
"Мы сделаем всё для достижения поставленных целей. Мы будем идти вместе, мы добьёмся достижения всех задач, которые мы поставили. Спасибо", - сказал глава государства.
В ходе послания Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми, школьников, бизнеса и регионов. Кроме того, президент высказался о попытке госпереворота в Белоруссии и пообещал жестко отвечать на любые провокации против России.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram