Путин завершил послание обещанием достичь поставленных целей

Президент обратился к россиянам

Владимир Путин огласил Послание Федеральному Собранию. В завершение обращения президент обратился ко всем россиянам.

"Мы сделаем всё для достижения поставленных целей. Мы будем идти вместе, мы добьёмся достижения всех задач, которые мы поставили. Спасибо", - сказал глава государства.

В ходе послания Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми, школьников, бизнеса и регионов. Кроме того, президент высказался о попытке госпереворота в Белоруссии и пообещал жестко отвечать на любые провокации против России.

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