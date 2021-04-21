Иконописец без рук и без ног: в Москве открылась выставка Григория Журавлева

Легендарный живописец создавал свои работы, держа кисть в зубах

В музее Андрея Рублёва открылась выставка, которая перевернёт представления о пределах возможного. Впервые на одной площадке представлены иконы самарского художника-самоучки Григория Журавлёва. Человек фантастического таланта и удивительной судьбы, он создавал храмовые фрески и миниатюрные образы, несмотря на, казалось бы, непреодолимые преграды.

"Писана зубами в селе Утёвка". Тут и не поспоришь - иконы и впрямь нерукотворные. Григорий Журавлев старался делать такие надписи на всех своих работах. Он родился в 1860 году с атрофией рук и ног. Но по записям односельчан известно, что это его не сломило. Он был веселым и отзывчивым ребенком. И очень способным.

"Где-то в пятилетнем возрасте он научился у сельского учителя быстро достаточно - за месяц - читать и писать. И односельчане даже обращались к ребенку помочь написать им какой-то документ", - рассказала Ирина Краморева, куратор выставки, заместитель директора по научной работе Самарского областного историко-краеведческого музея имени Петра Алабина.

Но этого Григорию было мало. Сначала он пробовал делать зарисовки местного храма и портреты односельчан. Дарил их родным и знакомым. Окончательно его судьба определилась в 15 лет, когда он вместе с бабушкой на какое-то время уехал жить в Самару.

"И жил он рядом с квартирой самарского художника Травкина. И вот, узнав про это, он сам попросил дать ему хотя бы несколько уроков умения грамотно рисовать и пользоваться красками", - сказала Краморева.

По словам искусствоведов, его техника на уровне провинциальных иконописцев. В русле академической школы живописи.

"Отличие можно увидеть только в том, что там, где обычный художник может вести линию длинную, Григорий Николаевич делал какие-то мелкие мазки. Видимо, было очень тяжело держать кисть зубами и вести эту линию. Эти особенности в основном видны в каких-то более монументальных работах", - сообщила Анна Старикова, научный сотрудник музея имени Андрея Рублёва, куратор выставки.

Судьбоносной стала встреча и с самарским губернатором Свербеевым. Он был поражен возможностями художника и стал ему помогать находить заказы. Тогда были очень востребованы иконы. И Григорий начал этим зарабатывать на жизнь. Можно даже сказать, что у него появился свой стиль - в его работах отсутствуют какие-то сложные иконографические сюжеты.

Икона Святителя Николая Чудотворца очень похожа на ту, которую Журавлев подарил будущему императору Николаю II в честь его совершеннолетия. Ее организаторам выставки привезти в Москву не получилось. Она хранится в Эрмитаже. Но от этой иконы ее отличают только дополнительные декоративные детали.

Екатерина Гоголева, Дмитрий Шаракин, "ТВ Центр".

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