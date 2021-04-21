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То дождь, то снег: погода в Москве испортилась

15:30
  • среда
  • 21 апреля 2021

Но непогода скоро покинет столицу

Затяжные дожди, холод, порывистый ветер - и всё это после тепла и солнца. Синоптики успокаивают:  таким и должен быть настоящий апрель, передает "ТВ Центр".

Дождь идет вторые сутки, местами ещё и с мокрым снегом. За два дня в столице выпало почти половина апрельской нормы осадков, такого в Москве не было 73 года. Температура воздуха упала сразу на 10 градусов. Ветер сильный, с порывами до 15 метров в секунду.

Впрочем, такие перепады погоды вполне естественны для середины весны. Во всем виноват балканский циклон. Он принёс в столицу не только ненастье, но и "барическую пилу" - резкие колебания атмосферного давления. За сутки столбики барометров упали на 20 единиц - до отметки 732 миллиметров ртутного столба.

Но есть и хорошая новость: циклон непостоянен и скоро покинет столицу.

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