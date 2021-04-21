Привиться от коронавируса теперь можно в московском ЦУМе

Там заработал мобильный пункт вакцинации

Новые мобильные пункты вакцинации открылись в столице. С сегодняшнего дня прививку от коронавируса можно сделать в торговых центрах "Шангал" в районе станции метро "Новогиреево" и "XL Дмитровка" около метро "Селигерская".

Передвижной пункт сегодня открылся и в московском ЦУМе, передает "ТВ Центр". Причем он будет работать не только для жителей столицы, но для всех российских гражданин. Главное иметь с собой паспорт и, если есть, полис ОМС. Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи. Медики сразу же запишут пациента на второй компонент. И через три недели сделают инъекцию тут же.

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