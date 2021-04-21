Памфилова оценила послание президента Федсобранию

Оно прозвучало 21 апреля
Глава Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала послание президента Федеральному собранию. По ее словам, оно получилось "чрезвычайно мирным".
"Послание президента было чрезвычайно мирным", - заявила Памфилова.
В среду, 21 апреля, президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию. В своей речи глава государства затронул вопросы здравоохранения и помощи семьям с детьми, проблемы регионов, а также внешнюю политику страны.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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