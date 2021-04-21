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В Петербурге вынесли приговор по делу о продаже секретных карт

13:54
  • среда
  • 21 апреля 2021

Покупатель арестован заочно

В среду Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор по делу о разглашении государственной тайны, передает "Интерфакс".
Суд отправил под арест обвиненного в госизмене профессора МФТИ

На скамье подсудимых оказался Владимир Грабовский, его признали виновным, наказание - 1 год 2 месяца колонии условно. Кроме того, мужчине на два года запретили работать с государственной тайной любого уровня. Слушалось дело в закрытом режиме.

СМИ пишут, что Грабовский три года назад продал диск с топографическими картами Генштаба 1940-70-х годов за 9 тысяч рублей. Покупатель находится за пределами России, он арестован заочно и объявлен в международный розыск.

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