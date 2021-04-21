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"Социальное государство": Матвиенко - об итогах послания Путина

14:17
  • среда
  • 21 апреля 2021

Президент озвучил множество важных мер соцподдержки

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала итоги послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.
Путин завершил послание обещанием достичь поставленных целей

Она напомнила, что при изменениях в Конституцию особое внимание уделялось тому, что Россия - социальное государство.

"Сегодня мы убедились, что Конституцию мы приняли очень вовремя и правильно. И сегодняшнее послание - подтверждение того, что развитие России идет как социального государства", - отметила спикер в эфире канала "Россия-24".

Матвиенко добавила, что теперь парламенту предстоит большой объем работы, чтобы как можно скорее принять все необходимые законы. Председатель Совфеда также уточнила, что Федеральное собрание намерено работать все праздники, чтобы успеть сделать всё в весеннюю сессию.

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