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Дава назвал причину недавней операции

14:59
  • среда
  • 21 апреля 2021

Недавно блогер перенес операцию

Чтобы добиться фигуры мечты известный блогер Давид Манукян некоторое время назад решился на хирургическое вмешательство. Но, как оказалось, операцию он сделал не только ради идеального тела.
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28-летний Манукян признался, что из-за постоянного стресса не мог "исправить" фигуру самостоятельно.

"Я всегда занимался спортом, была подтянутая фигура, пресс. Но потом в какой-то момент в организме произошли гормональные изменения из-за стресса, нервов, недосыпа. И у меня на животе начался фиброз — это деформация внутренних жировых тканей. Убрать его можно было только хирургическим путем, так как диеты и другие методы тут бессильны", - рассказал Дава.

По его словам, хирург сделал свою работу "просто идеально", и уже сейчас блогер замечает результаты, которые "можно потихоньку показывать", передает "СтарХит".

К настоящему моменту Манукян смог похудеть на 18 килограмм. Пять из них он скинул при помощи операции, шесть – во время участия в шоу "Танцы со звездами", а убрать оставшиеся семь помогла диета.

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