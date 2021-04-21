Мурашко назвал сроки вакцинации 60% населения от COVID-19

За организацию прививочной кампании отвечает Минздрав

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, к какому сроку власти намерены привить от коронавируса 60% населения страны.

"Поскольку Минздрав отвечает за организацию, мы планируем провакцинировать 60% населения до августа", - приводит слова министра ТАСС.

В России на сегодняшний день зарегистрированы три препарата для профилактики COVID-19. Первый в мире создали ученые из НИЦ имени Гамалеи - это векторный "Спутник V". Вторая вакцина - пептидная "ЭпиВакКорона", она была разработана в центра "Вектор". Третий препарат - цельновирионный "Ковивак" от центра имени Чумакова.

Массовая вакцинация в стране продолжается с 18 января. К подбору персонифицированной вакцины для конкретного пациента специалисты намерены перейти в течение трех лет.

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