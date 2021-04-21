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Матвиенко высоко оценила предложенные президентом меры по поддержке семей

15:05
  • среда
  • 21 апреля 2021

21 апреля Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию

Меры по поддержке семей с детьми, которые Владимир Путин озвучил в ходе своего послания Федеральному Собранию, являются беспрецедентными, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"Послание президента посвящено внутренней повестке, нашим гражданам было важно услышать, что в постковидный период государство скажет людям", - отметила она.

Матвиенко выразила мнение, что послание главы государства было содержательным и мощным. Также она добавила, что у России на сегодняшний день есть необходимые ресурсы, чтобы обеспечить все озвученные меры поддержки россиян, передает РИА Новости.

В среду, 21 апреля, президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию. В своей речи глава государства затронул вопросы здравоохранения и помощи семьям с детьми, проблемы регионов, а также внешнюю политику страны.

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