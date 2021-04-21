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В МИД вызвали замглавы посольства США

15:15
  • среда
  • 21 апреля 2021

Ранее посол США в России заявил, что скоро покинет Москву

Замруководителя американского посольства в Москве вызвали в МИД России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства. Никакой другой информации не приводится.

Ранее посол США в России Джон Салливан подтвердил, что скоро покинет Москву. Он отправится в Вашингтон для консультаций по нынешнему состоянию российско-американских отношений.

На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон для консультаций. Поводом стали очередные американские санкции в отношении Москвы. По данным СМИ, сам Салливан отказался последовать совету и захотел получить от МИД официальную ноту.

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