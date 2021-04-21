Онищенко оценил возможность быстрого создания тестов на новые инфекции

Депутат считает, что времени потребуется даже меньше

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что при появлении новых инфекций можно создать тест-системы даже меньше, чем за четыре дня. Таким образом он прокомментировал слова Владимира Путина о том, что Россия должна быть готова в течение четырех дней разработать тест-системы и в самое короткое время создать вакцину в случае появления новой опасной инфекции.

"Можно и раньше. Уже сейчас мы научились, слава богу. Каждый год у нас появляется новый грипп и каждый год мы создаем новые тест-системы, прежде всего для диагностики, так что это реально. Вопрос масштабирования, для этого он тоже сказал, что нужно развивать биотехнологический комплекс", - считает Онищенко.

Он добавил, что в России создали тест-систему для выявления COVID-19 еще до того момента, как инфекция появилась в стране – на основе данных из Китая, опубликованных в мировом генбанке, передает РИА Новости.

В среду, 21 апреля, президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию. В своей речи глава государства затронул вопросы здравоохранения и помощи семьям с детьми, проблемы регионов, а также внешнюю политику страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram