ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минфин посчитал стоимость озвученных Путиным инициатив

15:17
  • среда
  • 21 апреля 2021

Наиболее существенные ресурсы потребуются на выплаты школьникам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, что ресурсы на осуществление озвученных главой государства инициатив у правительства есть.

Путин предложил выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника
Путин завершил послание обещанием достичь поставленных целей

Силуанов уточнил, что всего на социальные инициативы потратят 400 миллиардов рублей в течение двух лет.

"Наиболее существенные ресурсы потребуются на выплаты школьникам по 10 тысяч рублей к началу учебного года. На это потребуется порядка 170 миллиардов рублей", - добавил глава Минфина в эфире "России-24".

Инфляционных рисков, заметил он, расходы на социальные инициативы не несут, все будет делаться в рамках уже имеющихся в бюджете средств.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Министр финансов Антон Силуанов во время ежегодного послания Владимира Путина Федеральному Собранию
Министр финансов Антон Силуанов во время ежегодного послания Владимира Путина Федеральному Собранию
Ежегодное послание президента России Федеральному Собранию
Ежегодное послание президента России Федеральному Собранию
Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.