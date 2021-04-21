Минфин посчитал стоимость озвученных Путиным инициатив

Наиболее существенные ресурсы потребуются на выплаты школьникам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, что ресурсы на осуществление озвученных главой государства инициатив у правительства есть.

Силуанов уточнил, что всего на социальные инициативы потратят 400 миллиардов рублей в течение двух лет.

"Наиболее существенные ресурсы потребуются на выплаты школьникам по 10 тысяч рублей к началу учебного года. На это потребуется порядка 170 миллиардов рублей", - добавил глава Минфина в эфире "России-24".

Инфляционных рисков, заметил он, расходы на социальные инициативы не несут, все будет делаться в рамках уже имеющихся в бюджете средств.

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