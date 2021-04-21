Депутат МГД Перфилова: Развитие цифровой культуры в школах позитивно скажется на общем уровне подготовки

Парламентарий отметила востребованность интенсивной цифровизации в московском образовании

В образовании столичных учащихся цифровизация востребована, она положительно сказывается на общем уровне подготовки, считает депутат городского парламента, директор столичной школы №2098 Надежда Перфилова.

"Есть большое поле возможностей в плане разработки учебного цифрового продукта для учеников, развития их самостоятельности. Хорошие примеры в виде видеоуроков, виртуальных лабораторий, уже работают на базе "Московской электронной школы" (МЭШ). Внедрение новых методов обучения и процесса оценки с использованием цифровых технологий позволит персонализировать обучение, дать школьнику более широкие возможности в определении образовательной траектории, повысить мотивацию у ребят, и в конечном итоге - лучше подготовить их к жизни, работе в новых условиях", - уверена парламентарий.

Она рассказала, что модели развития цифровой культуры были выделены на примере десяти мегаполисов. В одних упор делался на создание инфраструктуры, где-то система работает в помощь учителю, где-то все ориентировано на ученика. В Москве же решили сделать упор на совмещении первых двух моделей. Благодаря этому школы получают хорошее оснащение, для учителей введена система стимулирующих надбавок, а сами педагоги мотивированы создавать контент на базе МЭШ. В результате в сфере цифровизации образования Москва заняла лидирующие позиции среди крупнейших мегаполисов мира.

"В исследование вошли Сингапур, Таллин, Торонто, Стокгольм, Лос-Анджелес, Шанхай, Сеул, Хельсинки, Сидней, Лондон. Сравнивались все элементы школьной экосистемы: содержание и методы обучения, квалификация педагогов, инфраструктура, оценка результатов, программное обеспечение. Сейчас московские учреждения образования хорошо оснащены: с 2018 года все школы без исключения обеспечены необходимым оборудованием и ПО - это интерактивные панели, ноутбуки для учителей, беспроводной интернет, мощные серверы. Цифровые инструменты применяются для планирования и организации обучения: это касается и расписания, и учебных планов. Подобная оснащенность инфраструктурой отмечена только в Сингапуре и Таллине", - отметила Перфилова.

По словам депутата, единые образовательные системы, подобные МЭШ, есть только в четырех городах из десятки крупнейших мегаполисов мира. В прошлом году платформа стала одним из самых востребованных сервисов онлайн-обучения и показала свою необходимость в чрезвычайных условиях.

"Мировое педагогическое сообщество и родители уже ориентируются на цифровые реалии XXI века и на рынок труда будущего. Сегодня работодатели предъявляют новые требования к специалистам, ориентируются на высокий уровень компетенций в цифровой среде. По прогнозу, сильные цифровые навыки к 2035 году нужны будут в 45% новых профессий. Это подразумевает и знание программных продуктов, и способность проходить обучение, повышение квалификации в цифровом формате", - добавила Перфилова.

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