Путин и Лукашенко 22 апреля решат, как совместно реагировать на угрозы

Президенты встретятся в Москве

Переговоры президентов России и Белоруссии пройдут в российской столице 22 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят взаимодействие Москвы и Минска в Союзном государстве.

"Двадцать второго апреля в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Имеется в виду обсудить широкий круг вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений…, а также перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства", - сообщают в Кремле.

Отмечается, что Путин и Лукашенко обсудят также совместное реагирование России и Белоруссии на актуальные вызовы и угрозы.

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