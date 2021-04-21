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Кремль высказался об идее Зеленского встретиться с Путиным

15:46
  • среда
  • 21 апреля 2021

Официальных запросов пока не было

Президенту России Владимиру Путину доложено об идее украинского лидера Владимира Зеленского о встрече в Донбассе. Об этом в среду сообщили в Кремле, указав, что официальных запросов со стороны Киева в последнее время не поступало.
Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе

"Но я пока не уверен, что он (президент России - прим. ред.) имел время с этим ознакомиться", - сказал Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда". По словам пресс-секретаря российского лидера, Путин большую часть ночи перед оглашением послания Федсобранию работал над текстом выступления.

Накануне президент Украины записал видеообращение, в котором предложил Владимиру Путину провести встречу в Донбассе. Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков назвал подобные слова "высокопарными с самолюбованием от сказанного".

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