ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков рассказал, как готовится послание президента парламенту

15:45
  • среда
  • 21 апреля 2021

Над документом работает группа внутри администрации главы государства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью радиостанции "Комсомольская правда", что текст послания главы государства становится производным от актуальных для повестки дня планов развития.

Путин завершил послание обещанием достичь поставленных целей
Минфин посчитал стоимость озвученных Путиным инициатив

"Непосредственно текст готовится где-то месяца полтора", - отметил кремлевский спикер, уточнив: это период наиболее активной работы над документом.

Над обращением президента к парламенту, продолжил Песков, работает целая группа внутри администрации президента. В координации при этом находится как правительство, так и профильные ведомства.

Как заметил пресс-секретарь, президент вносит финальную правку, зачастую добавляя новые моменты и новые посылы. Они становятся известны всем уже непосредственно в момент оглашения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.