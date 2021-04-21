Песков рассказал, как готовится послание президента парламенту

Над документом работает группа внутри администрации главы государства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью радиостанции "Комсомольская правда", что текст послания главы государства становится производным от актуальных для повестки дня планов развития.

"Непосредственно текст готовится где-то месяца полтора", - отметил кремлевский спикер, уточнив: это период наиболее активной работы над документом.

Над обращением президента к парламенту, продолжил Песков, работает целая группа внутри администрации президента. В координации при этом находится как правительство, так и профильные ведомства.

Как заметил пресс-секретарь, президент вносит финальную правку, зачастую добавляя новые моменты и новые посылы. Они становятся известны всем уже непосредственно в момент оглашения.

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