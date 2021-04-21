Песков заверил, что ресурсов для реализации президентских инициатив хватит

Все тщательно просчитано

Все озвученные президентом России Владимиром Путиным инициативы тщательно просчитаны. Прежде, чем быть включенными в послание Федеральному собранию, предложения прорабатываются, в том числе, и с Минфином – так что к разбалансировке бюджетов они не приведут, заверил журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Все эти инициативы тщательно прорабатываются и, разумеется, не допускаются ситуации, когда какие-то инициативы могли бы привести к разбалансировке бюджетов. Об этом не может быть и речи", - подчеркнул Песков в эфире радио "Комсомольская правда".

На вопрос, хватит ли ресурсов для реализации всех озвученных президентом инициатив, представитель Кремля подчеркнул, что "это все не с потолка берется". Песков пояснил, что послание можно считать во многом "плодом коллективного труда", в котором участвовал, в том числе и Минфин.

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