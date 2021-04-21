Россия высылает десять сотрудников посольства США

Дипломаты покинут страну до 22 мая

Десять сотрудников американского посольства в России объявлены персона нон грата. Дипломаты должны покинуть страну до 22 мая. Соответствующая нота вручена заместителю посла США в Москве, которого вызвали в МИД.

"21 апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Барт Горман, которому вручена нота об объявлении persona non grata 10 сотрудников посольства США в Москве. Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД пояснили, что эта мера - зеркальный ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генконсульства России в Нью-Йорке. Их в США безосновательно объявили персона нон грата. Москва в ближайшее время предпримет дальнейшие шаги в рамках ответа на антироссийские санкции, заверили в ведомстве.

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