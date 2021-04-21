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Сенатор Святенко: большой пакет мер поддержки семей с детьми обозначен в послании президента

16:52
  • среда
  • 21 апреля 2021

Главным акцентом послания стала внутренняя политика и социальные задачи

В послании президента Федеральному Собранию большой пакет мер касается поддержки семей с детьми. Об этом рассказала сенатор, представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко.
Матвиенко высоко оценила предложенные президентом меры по поддержке семей

"Крайне важно в условиях сильных потрясений, каким является пандемия, последовательно вводить меры поддержки семей с детьми", - сказала она.

В частности, Святенко отметила помощь для мам детей до семи лет, которые вынуждены уходить на больничный с ребенком. "Предлагается уже с этого года включительно оплачивать им больничный в размере 100% от заработка. Это поможет многим семьям легче пройти период адаптации ребенка к детскому коллективу", - приводит ее слова АГН "Москва".

Святенко также рассказала, что вводится ежемесячная выплата в размере чуть более шести тысяч рублей для беременных, вставших на учет в ранние сроки и находящихся в трудной материальной ситуации.

Кроме того, в послании отражены меры поддержки для неполных семей.

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