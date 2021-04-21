Песков пояснил слова Путина о "красной черте" для Запада

Это вмешательство в дела России

Разного рода вмешательство в дела России – в частности, в избирательный процесс – и есть та "красная черта", о которой говорил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Сюда относятся и оскорбления, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Что касается красной черты, то она очевидна. В первую очередь это наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней", — сказал представитель Кремля в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Новые антироссийские санкции США ввели 15 апреля. Повод для них стало якобы имевшее место вмешательство Москвы в американские выборы и атаки "русских хакеров", а также ситуация на юго-востоке Украины.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию Путин пообещал быстрый и жесткий ответ на провокации против России. Президент России подчеркнул, что организаторы провокаций "пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели" - а красную черту в отношениях других стран с Россией Москва определит сама - в каждом конкретном случае.

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