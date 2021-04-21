Полиция Берлина задержала 150 участников массовых протестов

Власти Германии ужесточают локдаун

Полиция Берлина задержала более 150 участников массовых митингов. Жители столицы Германии вышли на улицы в знак протеста против ужесточения локдауна, одобренного властями.

Поправки в закон об эпидемиологической защите населения принял бундестаг. За нововведения проголосовали 342 депутата, против - 250, воздержались – 64. Поправки усиливают полномочия федерации в вопросе о введении ограничительных мер в борьба с распространением коронавируса в Германии.

Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Предполагается, что поправки начнут действовать 24 апреля. В соответствии с ними, на общенациональном уровне вводится комендантский час с 22.00 до 5.00, закрываются школы, устанавливаются более жесткие ограничения для магазинов. Действие локдауна продлится до конца июня.

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