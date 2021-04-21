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Кравчук вслед за Зеленским запросил личной встречи с Путиным

17:52
  • среда
  • 21 апреля 2021

Экс-президент Украины уверен, что ему "есть, о чем поговорить"

Бывший президент Украины Леонид Кравчук последовал примеру нынешнего главы государства – заявил, что хотел бы обсудить ситуацию в Донбассе с российским лидером Владимиром Путиным.
В Минске жёстко отреагировали на провокацию Кравчука

"Безусловно, хоть сегодня. У меня есть что сказать Путину и есть с чем обратиться к кремлевским политикам.... Нам нужно всем говорить, и это уже наша задача", - заявил Кравчук в эфире украинского телевидения.

Как сообщалось, ранее украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении предложил президенту России Владимиру Путину встретиться "в любой точке" Донбасса. Как позже отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, текст выступления Зеленского Путин получил - но, возможно, еще не успел с ним ознакомиться, передает ТАСС.

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