Кравчук вслед за Зеленским запросил личной встречи с Путиным

Экс-президент Украины уверен, что ему "есть, о чем поговорить"

Бывший президент Украины Леонид Кравчук последовал примеру нынешнего главы государства – заявил, что хотел бы обсудить ситуацию в Донбассе с российским лидером Владимиром Путиным.

"Безусловно, хоть сегодня. У меня есть что сказать Путину и есть с чем обратиться к кремлевским политикам.... Нам нужно всем говорить, и это уже наша задача", - заявил Кравчук в эфире украинского телевидения.

Как сообщалось, ранее украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении предложил президенту России Владимиру Путину встретиться "в любой точке" Донбасса. Как позже отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, текст выступления Зеленского Путин получил - но, возможно, еще не успел с ним ознакомиться, передает ТАСС.

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