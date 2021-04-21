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Власти Львова начали демонтаж Монумента славы Советской армии

18:42
  • среда
  • 21 апреля 2021

Барельефы перевезут в музей "Территория террора"

Власти Львова начали демонтаж открытого в 1970 году в память о победителях нацизма Монумента славы Советской армии. Стелу монумента исполком Львовского горсовета еще в 2018 году признал аварийной и принял решение ее демонтировать.
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"В минувшем году было принято решение горисполкома о проведении архитектурного конкурса на территорию, где сейчас размещен Монумент славы. Также у нас есть решение о поэтапном демонтаже элементов монумента. Для этого были заложены средства в бюджете города", - сообщила пресс-служба мэрии. В сообщении отмечается, что сейчас идет демонтаж барельефов, которые перевезут в музей "Территория террора", передает ТАСС.

Ансамбль из гранита и бронзы включает 30-метровый пилон и скульптурную группу, в центре которой фигуры Родины-матери и Советского воина. Тут захоронены около 3,5 тысячи советских воинов. В их числе - Герои Советского Союза разведчик Николай Кузнецов и летчик Михаил Лиховид. Львовские власти уже пытались разрушить монумент в 1992 году, но тогда это решение отменили.

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