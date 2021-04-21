Послание Путина Федеральному собранию. Главное

Главным акцентом послания стала внутренняя политика и социальные задачи

Президент России обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. На церемонию, которая прошла в выставочном зале "Манеж", собрались сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, главы регионов, руководители традиционных конфессий и общественных организаций. Выступление Владимира Путина длилось час 18 минут. Глава государства отметил успехи в борьбе с коронавирусом, призвал граждан делать прививки, поставил перед правительством задачи, направленные, прежде всего, на поддержку семей с детьми, а также затронул проблемы безопасности нашей страны.

Это президентское послание было, в основном, о внутренней политике: экономика, здравоохранение, социальная поддержка. Когда с этой же сцены Путин обращался к парламентариям в 2020-м, никто и представить не мог, что ждет Россию, да и мир в целом.

"Но наряду с естественной большой тревогой у меня лично была твёрдая уверенность в том, что мы обязательно преодолеем все испытания. Хорошо помню, как приехал в больницу в Коммунарке. Надо было прочувствовать, увидеть своими глазами, с какой опасностью мы столкнулись, как, в каких условиях трудятся медицинские работники, ведь они сразу вышли на передовую, рискуя собой, сражались за каждую жизнь. Сегодня в этом зале вместе с нами врачи, фельдшеры, медсёстры, сотрудники скорой помощи. Ещё раз сердечное спасибо вам, вашим коллегам из всех регионов России", - отметил Путин.

В случае появления угрозы, подобной коронавирусу, Россия в течение четырех дней должна наладить производство тест-систем и приступить к разработке эффективной вакцины. От COVID-19 их уже три – все безопасные и эффективные. Президент назвал это научным прорывом. Тут же отметив - ситуация с заболеваемостью в мире с каждым днем становится все более напряженной.

"Ещё раз обращаюсь к гражданам России: дорогие мои, нельзя терять бдительность. Прошу вас беречь себя и своих близких, максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб. Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Прошу правительство, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этим вопросом. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет. Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан. Пожалуйста, ещё раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет. Другой путь хуже: переболеть с трудно предсказуемыми последствиями", - сказал Путин.

Пандемия, безусловно, повлияла и на достижение целей национального развития страны. Ситуацию с демографией Путин прямо назвал "чрезвычайной". Сказались последствия 40-х и 90-х годов прошлого века. Стратегия государства остается неизменной – "увеличить рождаемость и уменьшить смертность". Поможет здравоохранение – сейчас оно, по мнению президента, переживает цифровую революцию. Ну, и, конечно, системные экономические меры. В дополнение к тем, которые уже существуют. Первое предложение касается родителей, в одиночку воспитывающих детей в возрасте от 8 до 16 лет.

"С 1 июля детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей. И, конечно же, надо помочь женщинам, которые ждут ребенка и испытывают материальные трудности. Предлагаю назначить женщинам, вставшим на учет на раннем сроке беременности и находящимся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату. В среднем по стране, размер такой выплаты составит 6350 рублей в месяц. Сейчас размер оплаты больничного зависит от трудового стажа. В целом, это понятно и справедливо. Но получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже. Все законодательные решения в этой сфере нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно оплачивался в размере 100% от заработка", - заявил Путин.

Рынок труда до сих пор полностью не восстановился. Поэтому президент принял решение о выплате еще по 10 тысяч рублей родителям школьников, включая и тех, которые только осенью пойдут в первый класс. Деньги должны поступить в августе. По прогнозам Минфина, бюджету это обойдется в 170 миллиардов рублей. Не придется собирать справки и стоять в очередях. Достаточно подать заявление, как это было в прошлом году. Путин, кстати, похвалил правительство за организацию работы и подчеркнул – это должно стать стандартом. Точно таким же образцом можно считать труд волонтеров всероссийской акции "Мы вместе". Молодежь во время пандемии, считает президент, проявила себя в высшей степени достойно.

"Очень важно, чтобы для молодых людей ориентиром в жизни служили судьбы и победы наших выдающихся предков и, конечно, современников, их любовь к Родине, стремление внести личный вклад в её развитие. До сих пор ещё, знаете, открываю некоторые школьные учебники, с удивлением смотрю, что там написано, как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно! Всё, что угодно там написано, и о "втором фронте", только про Сталинградскую битву ничего не сказано – бывает и такое. Просто удивительно! Просто не знаю, даже не хочу комментировать", - сказал Путин.

Об экономике Владимир Путин говорил много и детально. Коснулся и проблемы роста цен. Нужно развивать рыночные механизмы их регулирования. Важно создавать благоприятные условия для бизнеса и инвестиций. И здесь немалая роль отводится губернаторам. У них появится новый, по оценке экспертов, беспрецедентный механизм для реализации крупнейших проектов – государственные инфраструктурные кредиты. Под 3% годовых. На эти цели из бюджета выделят полтриллиона рублей.

"Хочу обратиться и к руководителям регионов, и к правительству: послушайте, давайте только работать ритмично и чётко. Не хочу здесь, с этой трибуны, произносить жёстких или грубых слов, но своевременно надо всё делать, готовить надо эти проекты, не прибегать просто с картинками в правительство. А правительство должно их быстро перерабатывать, помочь регионам там, где они с этим не справляются. Помочь надо коллегам, понимаете?" – подчеркнул Путин.

Инфраструктурные проекты должны быть реализованы в интересах людей – создавать новые рабочие места. Служить мощным локомотивом развития экономики. Благодаря новому механизму Ямало-ненецкий автономный округ сможет запустить строительство Северного широтного хода. Города-миллионники получат возможность продолжить работу над развитием метро.

"Прежде всего, нужно форсировать уже идущее строительство скоростной автомагистрали Москва – Казань и, более того, продлить её до Екатеринбурга, завершить этот проект за три года", - отметил Путин.

К 2024-му году, с учетом трассы Москва – Санкт-Петербург и ЦКАДа, автомобильное движение через всю европейскую часть России от Балтики до Урала будет скоростным. Помогут государственные кредиты построить и туристическую инфраструктуру. Программу кэшбэка решено продлить до конца года. Ну а родителям, купившим путевки в детский лагерь предстоящим летом, государство вернет половину стоимости. Наконец, новость, которую действительно ждали миллионы жителей частного сектора.

"За подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населённом пункте люди платить не должны. Чтобы сбоев здесь никаких не было. А то я с этой трибуны сказал, люди будут ждать, а какие-нибудь закорючки где-то, где нужно, не поставите, запятые, и всё будет опять стоять. Это абсолютно недопустимо, сам проверю, посмотрите повнимательнее", - сказал Путин.

Повнимательнее президент попросил быть Росприроднадзор и другие контролирующие органы. Подходы в области охраны окружающей среды носят принципиальных характер и ревизии не подлежат.

"Прошу ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за рекультивацию промплощадок. Такой подход очень простой. Как он звучит: получил прибыль за счёт природы – убери за собой", - отметил Путин.

"Свою позицию Россия отстаивала и будет отстаивать на международной арене" – это основной президентский посыл нашим "западным партнерам". Их высокомерный и эгоистичный тон, а еще санкции и попытка навязать свою волю другим, увы, уже стали обыденностью.

"Сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное – имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Белоруссии государственного переворота и убийства президента этой страны. При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Белоруссии Лукашенко Александра Григорьевича. Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, ну это уже слишком, все границы перешли уже. А что было бы, если бы попытка госпереворота в Белоруссии была бы реально предпринята? Ведь к этому же всё и велось. Сколько бы людей пострадало? Как складывалась бы вообще судьба Белоруссии? Об этом никто не думает. Так, как никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране", - заявил Путин.

По сути, велась подготовка к массированной кибератаке на столицу Белоруссии. Недаром, подчеркнул Путин, западные коллеги упорно отказываются от предложений России наладить диалог в области информационной безопасности. Вместо этого маниакально во всем ищут "руку Москвы".

"В некоторых странах завели пренеприличный обычай – по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода, цеплять Россию. Спорт, какой-то новый вид спорта – кто громче что-то скажет. Мы ведём себя в этой связи в высшей степени сдержанно, прямо, без иронии скажу, можно сказать, скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки, всё как у Киплинга, подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг великий писатель был. Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет ассиметричным, быстрым и жёстким. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели", - отметил Путин.

И дело даже не в современном вооружении, о котором президент сегодня тоже упомянул. Владимир Путин четко обозначил – главное не переходить опасную красную черту. Ну а где она проходит – мы сами будем решать в каждом конкретном случае.

Главный итог президентского послания — это, конечно, список конкретных поручений. Несмотря на пандемию, большинство поручений прошлого года выполнено. Для полной реализации послания 2020-го, парламентариям остается рассмотреть лишь два законопроекта. Медлить, по всей видимости, не будут. Ведь Владимир Путин чётко обозначил новые задачи.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр", Москва.

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