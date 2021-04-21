"Человечный посыл": реакция на послание Путина

Президент в среду огласил послание Федеральному Собранию

Те, кто слушал президента в Манеже, особенно отмечают, что основной акцент президент сделал на усиление активной социальной политики государства и решение насущных проблем в условиях пандемии, которые волнуют миллионы россиян. Причём, сроки для исполнения поручений Владимир Путин обозначил очень сжатые. И теперь у чиновников будет немало работы.

Тон президента - именно на это, в первую очередь, многие обратили внимание. "Для меня очень важно, что много было добрых слов сказано в адрес медиков. Я знаю, что в зале медики сидели", - говорит учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер.

"Такой посыл, человечный посыл, очень важен для всех. И второе - даже в сложных экономических условиях, в условиях пандемии, когда весь мир лихорадит, казалось, надо бы сжать социальные выплаты, социальные программы, скукожить какие-то инвестиции и так далее. Президент как раз сделал наоборот", - сказал Сергей Собянин.

И подтвердил последовательность в социальной политике. Государство продолжает выручать тех, кому трудно. В прошлых посланиях президента главный акцент уже был сделан на социальные вопросы. И пандемия коронавируса показала, как это важно. Государственная поддержка, например, семей с детьми была значительно расширена. И теперь она донастраивается, переходит в онлайн, чтобы стать ещё эффективнее.

Задача правительства сделать так, чтобы через три года большинство услуг оказывалось дистанционно, по принципу социального казначейства. Так уже будет с новой единовременной выплатой для школьников. В августе по 10 тысяч рублей простым переводом на карту получат родители 17 миллионов детей.

Весь комплекс новых социальных мер, озвученных президентом, касается семей с детьми, и особенно родителей-одиночек.

"Почему это стало возможно. Когда мы принимали изменения в Конституцию, некоторые так с иронией говорили, ну подумаешь записали, что Россия социальное государство. Сегодня мы убедились, что Конституцию мы приняли очень вовремя и правильно. И сегодняшнее послание - подтверждение того, что развитие России идёт как социального государства", - заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Все законодательные решения будут приняты в ближайшее время. "Я думаю за период весенней сессии, которая у нас будет проходить до июля месяца, основной пакет документов для поддержки регионов и поддержки наших граждан будет принят", - заявил руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов.

Большая часть послания президента была посвящена внутренней повестке. Что должно прямо сейчас, в этот сложной для всех период, делать государство - чтобы помочь. Людям, бизнесу, природе или культуре.

"Пандемический год, очень сложный год. Президент сказал, с чем мы справились и с чем предстоит нам справится. Нам всем", - отметил народный артист России Евгений Миронов.

"Это послание - для своей страны. Это послание о тех проблемах, которые у нас реально есть. Это детальная программа, как эти проблемы надо решать", - заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Например, уже появилась реакция из регионов на замечание президента, что недопустимо, когда люди платят за подключение частных домов к газу. В Санкт-Петербурге предложили субсидировать газификацию дач в Ленинградской области. Разрабатывается и общее для страны решение. Президиум Госсовета обсуждает – что, если прокладку трубы к владениям физлиц покрыть доходами от крупных потребителей газа.

С нетерпением в регионах теперь ждут и решений правительства, после того как Владимир Путин объявил о намерении помочь субъектам федерации с высоким уровнем кредитной задолженности.

"Мы около 1,5 млрд рублей платим в год только процентов. Так вот он пообещал замещение коммерческих кредитов бюджетными, которые стоят в десятки раз дешевле. Таким образом, у нас будет существенная экономия бюджета, и мы эти деньги сможем направить на цели развития", - заявил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Кроме того, субъекты федерации получат дешёвые кредиты под строительство инфраструктурных проектов. К примеру, на Ямале, наконец, появится новая железная дорога Северный широтный ход. Каждый регион сам решает, что нужно.

Путин потребовал от правительства помогать при разработке региональных проектов и форсировать национальную стройку скоростной автодороги между Москвой, Казанью и Екатеринбургом. Больших достижений - достойных современной России - становится всё больше. Ясно оценивать возможности нашей страны советуют и международным партнёрам.

"Россия ни пяди своей земли не уступит и будет красную линию сама определять в международной политике. Поэтому садитесь за стол переговоров и ведите диалог. Россия открыта, но на принципах взаимного уважения", - отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

А, в крайнем случае, всегда готова себя защитить. В самых разных уголках страны и мира послание смотрели российские военные. Они президента услышали.

Пётр Вершинин, Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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