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Елизавета II отмечает 95-летие в трауре по супругу

22:37
  • среда
  • 21 апреля 2021

В этом году праздник проходит максимально сдержанно

Старейшему монарху мира - британской королеве Елизавете II - сегодня исполнилось 95. Её день рождения традиционно является одним из главных событий в жизни страны, которое широко отмечается.
Елизавета II вернулась к работе спустя 4 дня после смерти мужа

Ни традиционных салютов, ни торжественных церемоний. Только короткая благодарность за поздравления. Укрывшись за стенами Виндзорского замка, свой 95-ый день рождения Елизавета II встречает в трауре по мужу, принцу Филиппу.

Пресс-служба Букингемского дворца в этот день даже не публикует ее праздничного портрета. Лишь небольшое заявление для прессы: ее Величество сегодня с самыми близкими членами королевской семьи и любимыми собаками. За последний год Елизавета и так практически не показывалась на публике. Вместе с принцем Филиппом они строго соблюдали карантин. И собирались вместе отпраздновать юбилеи уже в июне. Когда герцогу Эдинбургскому должно было исполниться 100 лет.

На церемонии прощания с ним она так и просидит одна, молча, практически не поднимая головы. Только на гробе принца пресса заметит записку с коротким "я тебя люблю".

"Он был единственным человеком, кому королева могла полностью доверять. С Филиппом она могла обсудить приватные аудиенции с премьер-министром и другие чувствительные темы. Она высоко ценила его мнение. Но теперь больше нет такого человека. Королева осталась одна", - рассказал официальный фотограф королевской семьи Артур Эдвардс.

Самый долго правящий монарх в истории Британии, она вообще не должна была надеть корону. Все изменил скандал с отречением дяди Елизаветы, Эдуарда VIII. Трон перешел к ее отцу, Георгу VI. А в 25 лет на престол взошла сама принцесса Елизавета Александра Мария. Церемонию коронации тогда впервые в истории транслировали по телевидению.

"Впервые" будет звучать в жизни Елизаветы еще много раз. Единственная королева, служившая в британской армии - она была водителем санитарного грузовика в годы Второй мировой. И первая из английских монархов, кто стал платить подоходный налог.

На правление Елизаветы пришелся распад Британской империи и трансформация в содружество наций. Период деколонизации и Фолклендская война. Вхождение Британии в Евросоюз и выход из него. В стране сменились 15 премьеров. И несколько десятков кабинетов министров. К каждому из которых, пишет пресса, она умела найти подход. Вот и сегодня, в дни траура, королевские обязанности - прежде всего.

Вполне возможно, скоро у Елизаветы станет куда больше времени для семейных дел. По данным британских таблоидов, королева давно думает о передаче власти. Вот только кому: если верить соцопросам, законный наследник престола принц Чарльз далеко не самый популярный член монаршей семьи. В отличие от своего сына, принца Уильяма. Рейтинги которого сегодня даже выше, чем у его венценосной бабушки. А ее британцы считают одной из лучших королев за всю долгую историю страны.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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