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Опубликовано расписание созванного Байденом климатического саммита

19:03
  • среда
  • 21 апреля 2021

Мероприятие с участием президента России начнется в 15 часов по московскому времени

Утро 22 апреля отведено выступлениям лидеров в расписании климатического саммита. Распорядок созванного президентом США виртуального форума опубликовал госдепартамент.
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Начнется саммит в 8 часов утра по вашингтонскому времени – в Москве будет 15:00. Как и было объявлено ранее, участники – 40 мировых лидеров, в их числе президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Тема, заявленная для обсуждения в первый день форума - ограничение мирового потепления до 1,5 градусов Цельсия. Сессия продлится менее 4 часов, сколько лидеров успеют на ней выступить – пока неясно. С американской стороны заявлено участие вице-президента Камалы Харрис, госсекретаря Энтони Блинкена и спецпосланника по климату Джона Керри. Сообщается, что в течение дня ожидается выступление папы Римского Франциска.

Ближе к вечеру состоится обсуждение климатической безопасности. Здесь соберутся министр обороны Ллойд Остин, директор нацразведки США Эврил Хейнс, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд игенсек НАТО Йенс Столтенберг. 23 апреля к дискуссиям подключатся премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, польский лидер Анджей Дуда и глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, передает РИА Новости.

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