Российский посол в Праге прибыл в МИД Чехии

Ему намерены выразить протест из-за высылки Москвой чешских дипломатов

Посла России в Праге вызвали в МИД Чехии. Александр Змеевский уже прибыл на аудиенцию к главе ведомства Якубу Кулганеку. Как сообщалось, российский дипломат приглашен для обсуждения ситуации в связи с высылкой 18 российских дипломатов из Праги и ответной высылкой 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

Кулганек ранее сообщил журналистам, что намерен выразить послу протест по поводу объявления Россией персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства в Москве в ответ на высылку Чехией 18 российских дипломатов. Министр намерен "проинформировать Змеевского о дальнейших шагах Чехии в отношениях с Россией", сообщает РИА Новости.

В МИД России предупредили Прагу, что на каждый антироссийский выпад с ее стороны последует адекватный ответ. В частности, это касалось требований пражских властей "вернуть" городу полгектара территории посольства. В дипведомстве напомнили, что у чешского посольства в Москве также есть недвижимость – на Тверской улице.

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