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Евгений Попов: "Необходимо в 10 раз увеличить штрафы за нарушение экологических норм"

20:03
  • среда
  • 21 апреля 2021

Состояние экологии влияет на здоровье

Наказание за нарушение экологических норм должно быть ужесточено. Такое мнение высказал в среду журналист телеканала "Россия 1" Евгений Попов, комментируя послание Владимира Путина Федсобранию.

По его словам, многие предприятия нарушают экологические нормы, в частности, незаконно избавляясь от мусора. "Поэтому предлагаю включить в механизм расширенной ответственности увеличение в десять раз штрафов за нарушение экологических норм", - сказал журналист.

Евгений Попов заявил, что уровень экологии напрямую сказывается на качестве жизни людей. При этом против нарушителей эффективней всего использовать принцип "загрязнитель платит", о реализации которого говорил Путин в послании.

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