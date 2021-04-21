Автозак столкнулся с иномаркой в центре Москвы

Обошлось без жертв

Дорожной полиции пришлось перекрыть на некоторое время движение по Тверской улице в столице. В центре Москвы столкнулись автозак и легковая Toyota.

ДТП произошло в районе 18:30. Из-за аварии движение по Тверской в сторону метро "Маяковская" перекрывали примерно на десять минут. Автомобили быстро отогнали на обочину, движение восстановили. По данным РИА Новости, пострадавших нет, у легкового автомобиля поврежден бампер.

Наряды полиции в центре Москвы 21 апреля усилены из-за объявленных незаконных акций. Власти столицы не согласовали проведение этих митингов – в городе действуют ограничения по COVID-19. МВД призывает молодежь отказаться от участия в митингах. Власти напомнили об ответственности за нарушение закона и пообещали пресекать любую агрессию и провокации.

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