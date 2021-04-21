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Кремль ответил на ультиматум МИД Чехии о высылке дипломатов

20:41
  • среда
  • 21 апреля 2021

Прага требует вернуть в Россию высланных сотрудников посольства

Глава МИД Чехии после встречи с послом России объявил о выдвинутом Москве ультиматуме. По словам Якуба Кулганека, Прага требует вернуть высланных сотрудников чешского посольства в российскую столицу.

"Россия должна до 12:00 завтрашнего дня обеспечить возвращение всех высланных сотрудников посольства Чехии обратно в Москву. Если дипломаты не смогут вернуться в Москву, то завтра в 12:00 я приму решение о снижении числа работников русского посольства в Праге так, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве", — сообщил министр иностранных дел.

Москва в ответ на высылку 18 российских дипломатов из Праги объявила персона нон грата 20 работников чешской дипмиссии в России. В российском МИД предупредили Чехию, что недружественные шаги в отношении России встретят адекватный ответ, передает ТВЦ.

Выдвинутый Прагой ультиматум уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул: Россия не приемлет стилистику требований по отношению к себе со стороны других стран. Это подтвердил и Владимир Путин в послании Федеральному собранию, напомнил Песков.

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