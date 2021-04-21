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Назвавшаяся невестой принца Эндрю испанка проникла в резиденцию "жениха"

21:07
  • среда
  • 21 апреля 2021

Охрана поверила самозванке

Гражданка Испании проникла в королевскую резиденцию в Виндзоре, назвавшись невестой принца Эндрю. Инцидент произошел спустя два дня после похорон супруга королевы Елизаветы II. Женщина подъехала на такси к воротам резиденции в Большом Виндзорском парка и объявила, что у нее назначена встреча с принцем Эндрю. Охранники не только поверили ей, но и заплатили таксисту.
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Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как испанка около 20 минут с очень уверенным видом, как хозяйка, ходила по саду. Затем женщина направилась в главное здание, обратилась к сотруднице и поинтересовалась, где найти принца Эндрю.

"У нее спросили, кто она такая и что тут делает. К ужасу сотрудницы женщина заявила, что помолвлена с принцем Эндрю и прибыла, чтобы выйти за него замуж", - приводит издание The Sun рассказ своего источника.

44-летнюю женщину, которая утверждала, что ее зовут Ирен Виндзор, арестовали по подозрению во взломе. Позже ее отправили в психиатрическую лечебницу. При обыске у испанки обнаружили карты нескольких королевских резиденций, а также брелок в виде кота с заостренными шипами. По мнению полиции, он мог использоваться, как оружие.

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