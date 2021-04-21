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Светлана Разворотнева: Послание Президента практически полностью ориентировано на социальные инициативы

21:35
  • среда
  • 21 апреля 2021

Правозащитница считает, что нужно ввести новую систему соцподдержки

Послание Владимира Путина Федеральному собранию практически полностью ориентировано на социальные инициативы. Об этом заявила в среду член Общественной палаты России и правозащитница Светлана Разворотнева.

"Сбережение народа России - высший национальный приоритет и с этим трудно не согласиться. Изменения коснутся медицинской, образовательной сфер, а также мер социальной поддержки семьи и детей", - отметила она.

Светлана Разворотнева также отметила, что общество поделилось на тех, кто может себе позволить ипотечный кредит, и тех, кто не может. "Я выступаю в защиту последних. Тем более, что у малообеспеченных граждан отсутствует реальная возможность просто получить крышу над головой", - сказала правозащитница.

Она указала на необходимость развития сектора доступного жилья для социального найма. Также важно ввести новую систему соцподдержки — субсидию на найм жилого помещения. Это помогло бы малоимущим семьям, которые вынуждены тратить на аренду квартир большую часть своего дохода.

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