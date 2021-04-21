Вашингтон получил из Москвы список высылаемых дипломатов

Это подтвердили в госдепе

Список американских дипломатов, объявленных в Москве персона нон грата, получили в Вашингтоне. Как сообщил на брифинге официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, в ведомство поступила "официальная корреспонденция" с перечнем имен.

По словам Прайса, посол США пока остается в Москве.

"Посол Салливан пока в Москве, он планирует вернуться домой на этой неделе", - сказал представитель госдепа.

Дипломат также подтвердил, что представители США и России провели дискуссию по вопросу российских контрмер на американские санкции. Найс отметил, что в Вашингтоне ожидают продолжения этих обсуждений.

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