Журналист Баженов назвал комментарии Путина по внешней политике образцом классической дипломатии

Европейская дипломатия стала походить на кухонный скандал
Журналист, лидер некоммерческого общественного экологического движения Тимофей Баженов в среду прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному Собранию.
По словам журналиста, в ходе своего выступления глава государства нигде не перегнул палку и в то же время "дал достойный ответ людям, которые хотели нас обидеть".
Баженов отметил, что в XXI веке европейская дипломатия потеряла свое "интеллигентное" лицо и стала походить на кухонный скандал. При этом Россия, отметил журналист, и по сей день остается в "русле классической, образцовой дипломатии".
"Я разделяю ту мысль, что с нами не надо переходить через красную черту, а где она находится — мы сами решим", - сказал он.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram