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Журналист Баженов назвал комментарии Путина по внешней политике образцом классической дипломатии

22:09
  • среда
  • 21 апреля 2021

Европейская дипломатия стала походить на кухонный скандал

Журналист, лидер некоммерческого общественного экологического движения Тимофей Баженов в среду прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному Собранию.

По словам журналиста, в ходе своего выступления глава государства нигде не перегнул палку и в то же время "дал достойный ответ людям, которые хотели нас обидеть".

Баженов отметил, что в XXI веке европейская дипломатия потеряла свое "интеллигентное" лицо и стала походить на кухонный скандал. При этом Россия, отметил журналист, и по сей день остается в "русле классической, образцовой дипломатии".

"Я разделяю ту мысль, что с нами не надо переходить через красную черту, а где она находится — мы сами решим", - сказал он.

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