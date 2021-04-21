Захарова послала Прагу с ее ультиматумами в НАТО

Дипломат прокомментировала требования МИД Чехии

Разговор с послом Чехии в России продолжится 22 апреля. В Москве с ним обсудят вопрос высылки дипломатов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что Праге не стоит пытаться говорить с Россией языком ультиматумов.

"Судя по заявлениям некоторых чешских политиков, они стремятся Кафку сделать былью. Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим. Завтра разговор с послом Чехии будет продолжен в МИД России", - написала Захарова в Facebook.

Дипломат прокомментировала требование МИД Чехии вернуть в Москву высланных сотрудников чешского посольства. Российское внешнеполитическое ведомство объявило персона нон грата 20 чешских дипломатов – в ответ на высылку из Праги 18 россиян.

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