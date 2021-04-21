Захарова послала Прагу с ее ультиматумами в НАТО

Дипломат прокомментировала требования МИД Чехии
Разговор с послом Чехии в России продолжится 22 апреля. В Москве с ним обсудят вопрос высылки дипломатов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что Праге не стоит пытаться говорить с Россией языком ультиматумов.
"Судя по заявлениям некоторых чешских политиков, они стремятся Кафку сделать былью. Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим. Завтра разговор с послом Чехии будет продолжен в МИД России", - написала Захарова в Facebook.
Дипломат прокомментировала требование МИД Чехии вернуть в Москву высланных сотрудников чешского посольства. Российское внешнеполитическое ведомство объявило персона нон грата 20 чешских дипломатов – в ответ на высылку из Праги 18 россиян.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram