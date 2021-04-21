Байден запутался в словах во время очередного выступления

Президент США говорил о ситуации с коронавирусом

Джо Байден снова запутался в словах. Президент США оговорился во время выступления по ситуации с распространением коронавируса. Байден привел в пример, как сознательных граждан, работников салона красоты – назвав заведение "салуном", передает РИА Новости.

"Директор салона потратила силы и время, чтобы ее сотрудники и посетители были вакцинированы. На выходе из салуна, сотрудники… Салун? Салон. Может они и посещают салуны, я не знаю. Но на выходе из салона сотрудники помогали клиентам записываться им и членам их семьи на вакцинацию", — рассмеялся сам Байден.

Джо Байден не впервые допускает такие оплошности на публике. Как-то он назвал Камалу Харис лидером США – тогда как на самом деле она занимает пост вице-президента. В другой раз американский президент забыл, как зовут министра обороны США.

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