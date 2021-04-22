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В Амурской области природные пожары вплотную подошли к населенным пунктам

08:15
  • четверг
  • 22 апреля 2021

В регион направили дополнительные силы спасателей

Дополнительные силы спасателей направлены в Амурскую область. В регионе - наиболее сложная ситуация с природными пожарами. Огонь распространился на площади в 4 тысячи гектаров и вплотную подошёл к населённым пунктам, передает "ТВ Центр".

В Шимановском районе сгорели 6 частных домов. Уточняется, что люди не пострадали. Следователи выясняют причины случившегося. Наиболее вероятная - пал сухой травы местными жителями. Таких нарушителей в Приамурье сейчас выявляют с помощью беспилотников.  К ответственности привлекли уже 16 человек. Им грозит штраф, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.

В Архангельской области сгорел целый дачный посёлок - 12 домов. По всей округе на площади более ста гектаров, пожар уничтожил буквально всю растительность - траву, кусты и деревья. По последним данным, никто не пострадал. В борьбе с огнём задействовали 8 пожарных расчётов, их работу серьёзно осложнил мощный ветер.

В Приморском крае введён особый противопожарный режим. Огонь там распространился на  площади  более двух с половиной тысяч гектаров. Большую часть возгораний за минувшие сутки удалось потушить.

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