Минтруд рассматривает возможность продления майских праздников

Но конкретных решений пока нет

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков прокомментировал в разговоре с журналистами идею о том, чтобы продлить в стране майские праздники.

"У нас есть предложения, в том числе от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли", - приводит слова главы Минтруда РИА "Новости".

Вместе с тем Сергей Миронов, лидер фракции "Справедливая Россия" в Государственной думе, высказал предложение сделать рабочие дни между майскими праздниками выходными за счет сокращения новогодних каникул.

Ранее Министерство труда и социальной защиты сообщило, что готово обсуждать дальнейшие изменения перечня профессий, запрещенных для женщин. Отказ от списка, отметили в ведомстве, возможен, если это предложение поддержат все социальные партнеры - в том числе сами работодатели.

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