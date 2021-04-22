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Белый дом отреагировал на высказывание Путина о Шерхане и Табаки

07:56
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Видеть в себе агрессора Штаты традиционно отказываются

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила на очередном брифинге для журналистов, в ходе которого дала короткий комментарий по поводу одного из заявлений президента России Владимира Путина во время оглашения послания Федеральному собранию. Видео брифинга опубликовали на YouTube-канале Белого дома.
Послание Путина Федеральному собранию. Главное

Конкретно речь зашла про слова Путина о том, что некая страна - это Шерхан, она постоянно цепляет Россию, а вокруг нее "крутятся всякие мелкие Табаки". Это отсылка к сборнику рассказов "Книга джунглей" английского писателя Редьярда Киплинга.

"Я не думаю, что мы принимаем что-либо сказанное президентом Путиным персонально. У нас толстая кожа", - сказала Псаки.

В ходе послания Путин пообещал быстрый и жесткий ответ на провокации против России. Это произойдет, отметил президент, если в отношении страны перейдут "красные линии". Как позже уточнил Дмитрий Песков, имелось в виду нарушение российских интересов безопасности.

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