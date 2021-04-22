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Глава МИД Украины призвал отключить Россию от SWIFT

08:10
  • четверг
  • 22 апреля 2021

И попросил у Вашингтона "мощные средства радиоэлектронной борьбы"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал интервью агентству Reuters, в котором заявил, что 19 апреля на видеоконференции с коллегами из стран Евросоюза призвал рассмотреть возможность отключения России от SWIFT - международной системы передачи межбанковских платежей.
МИД допустил создание в России альтернативы SWIFT

Кулеба уточнил, что рассматривает эту меру как одну из возможных в новом пакете санкций в случае эскалации в Донбассе. Также глава украинского МИД сообщил, что Киев попросил Вашингтон о поставке "мощных средств радиоэлектронной борьбы".

По словам Кулебы, он надеется, что слова западных стран "не будут расходиться с делом" в вопросах противодействия Москве.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что у Москвы есть план на случай, если Запад надумает отключить ее от системы SWIFT. Будут задействованы другие возможности.

SWIFT - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи. Через систему проходят данные о транзакциях. Подключены к ней более 11 тысяч организаций почти во всех странах мира.

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