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Российские корабли провели учения в Японском море

08:27
  • четверг
  • 22 апреля 2021

В России продолжается масштабная проверка боеготовности Вооруженных сил

Корабли Тихоокеанского флота провели учебные стрельбы в акватории Японского моря. Прицельным огнём были уничтожены морские, воздушные и береговые цели условного противника. 

В маневрах задействовали ракетный крейсер "Варяг",  модернизированный фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Совершенный" и "Громкий".  Управление кораблями осуществлялось из единого командного пункта.

В  Баренцевом море экипажи малых  противолодочных  кораблей  тренировались в поиске и уничтожении противника на глубине. Морякам помогала авиация.

В рамках масштабной проверки боеготовности Вооруженных сил в Новосибирской области бойцы спецназа совершили многокилометровый марш-бросок.  Они отработали приемы боя с бандгруппой, которая по легенде укрылась в лесу.

На полигоне "Ашулук" в Астраханской области  провели боевые стрельбы экипажи расчетов укомплектованных комплексами "Панцирь-С".

Мастерство боя продемонстрировали и ульяновские десантники. Поставленные задачи по уничтожению  условного противника, по оценке руководства, они выполнили на отлично.

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