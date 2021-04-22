Российские корабли провели учения в Японском море

В России продолжается масштабная проверка боеготовности Вооруженных сил

Корабли Тихоокеанского флота провели учебные стрельбы в акватории Японского моря. Прицельным огнём были уничтожены морские, воздушные и береговые цели условного противника.

В маневрах задействовали ракетный крейсер "Варяг", модернизированный фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Совершенный" и "Громкий". Управление кораблями осуществлялось из единого командного пункта.

В Баренцевом море экипажи малых противолодочных кораблей тренировались в поиске и уничтожении противника на глубине. Морякам помогала авиация.

В рамках масштабной проверки боеготовности Вооруженных сил в Новосибирской области бойцы спецназа совершили многокилометровый марш-бросок. Они отработали приемы боя с бандгруппой, которая по легенде укрылась в лесу.

На полигоне "Ашулук" в Астраханской области провели боевые стрельбы экипажи расчетов укомплектованных комплексами "Панцирь-С".

Мастерство боя продемонстрировали и ульяновские десантники. Поставленные задачи по уничтожению условного противника, по оценке руководства, они выполнили на отлично.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram