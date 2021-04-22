Российские корабли провели учения в Японском море

В России продолжается масштабная проверка боеготовности Вооруженных сил
Корабли Тихоокеанского флота провели учебные стрельбы в акватории Японского моря. Прицельным огнём были уничтожены морские, воздушные и береговые цели условного противника.
В маневрах задействовали ракетный крейсер "Варяг", модернизированный фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Совершенный" и "Громкий". Управление кораблями осуществлялось из единого командного пункта.
В Баренцевом море экипажи малых противолодочных кораблей тренировались в поиске и уничтожении противника на глубине. Морякам помогала авиация.
В рамках масштабной проверки боеготовности Вооруженных сил в Новосибирской области бойцы спецназа совершили многокилометровый марш-бросок. Они отработали приемы боя с бандгруппой, которая по легенде укрылась в лесу.
На полигоне "Ашулук" в Астраханской области провели боевые стрельбы экипажи расчетов укомплектованных комплексами "Панцирь-С".
Мастерство боя продемонстрировали и ульяновские десантники. Поставленные задачи по уничтожению условного противника, по оценке руководства, они выполнили на отлично.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram