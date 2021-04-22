ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

С восточным колоритом: в Алеппо поставили гоголевскую "Шинель"

08:38
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Премьера прошла с аншлагом

В сирийском Алеппо состоялась премьера спектакля по повести Гоголя. "Шинель" прошла с  аншлагом. Почти год артисты готовили эту постановку, успех так воодушевил труппу, что теперь они начали планировать гастроли.

Гоголевская повесть на арабском. И, пожалуй, впервые в истории спектакля Петрович так эмоционально, по-восточному, объясняет бедному чиновнику, что шинель не починить.

"Я Акакий Акакиевич, у которого украли мечту! Я думаю, что мой герой в целом не отличается от русского героя, потому что бедный и несчастный в любой стране беден и несчастен одинаково", - уверен актер Яд Шхаде.

Почти в духе идей русской литературы времен Николая Васильевича. "Манифест социального равенства" - на сцене драмтеатра Алеппо. Больше года, актеры вживались в роли, учили диалоги, а в день спектакля старались как можно точнее передать историю маленького человека, чтобы она была понятна сирийскому зрителю.

Добиться полного сходства с героями Гоголя все же не получилось. Акакия Акакиевича подвел арабский темперамент. А портной Петрович оказался больше похож на злодея из восточных сказок.

"Петрович у нас не столько злодей, сколько жертва своей сварливой жены. По сценарию я - вредная некрасивая женщина, постоянно давлю на него", - говорит актриса Хайди Марделли.

Актеры - не профессионалы, а любители. Хайди Марделли на сцене звезда. Правда, только после основной работы. В обычной жизни она юрист в департаменте. В общем, получилась такая эклектика от театральной драматургии. Микс прошлого и современности, адаптированный под арабский менталитет. Но зрители все равно довольны. Особенно те, кто читал Гоголя в оригинале.

"Я учился, когда был Союз, конечно, закончил морское Высшее военное училище. Воспоминания, конечно, каждый день что-то вспоминаем, была молодость, конечно, и в таком возрасте, напоминает нам, когда молодость была", - говорит на русском языке житель Алеппо Нидаль Лабек.

Кстати, спектакли по мотивам повестей Гоголя в театре играли и до войны, и во время боевых действий. Хотя тогда репетировать и выходить на сцену приходилось в другом помещении. Но русская классика оставалась в репертуаре неизменно.

Успех, пусть и в масштабах Алеппо, настолько вдохновил актеров, что они готовы отправиться на гастроли. И не только по городам Сирии, но и странам Ближнего Востока. Специально для этого "Шинель" поставили на литературном арабском языке.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Сирия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Театральный спектакль в Сирии
Театральный спектакль в Сирии
Театральный спектакль в Сирии
Театральный спектакль в Сирии
Театральный спектакль в Сирии
Театральный спектакль в Сирии
Театральный спектакль в Сирии
Театральный спектакль в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.