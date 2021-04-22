С восточным колоритом: в Алеппо поставили гоголевскую "Шинель"

Премьера прошла с аншлагом

В сирийском Алеппо состоялась премьера спектакля по повести Гоголя. "Шинель" прошла с аншлагом. Почти год артисты готовили эту постановку, успех так воодушевил труппу, что теперь они начали планировать гастроли.

Гоголевская повесть на арабском. И, пожалуй, впервые в истории спектакля Петрович так эмоционально, по-восточному, объясняет бедному чиновнику, что шинель не починить.

"Я Акакий Акакиевич, у которого украли мечту! Я думаю, что мой герой в целом не отличается от русского героя, потому что бедный и несчастный в любой стране беден и несчастен одинаково", - уверен актер Яд Шхаде.

Почти в духе идей русской литературы времен Николая Васильевича. "Манифест социального равенства" - на сцене драмтеатра Алеппо. Больше года, актеры вживались в роли, учили диалоги, а в день спектакля старались как можно точнее передать историю маленького человека, чтобы она была понятна сирийскому зрителю.

Добиться полного сходства с героями Гоголя все же не получилось. Акакия Акакиевича подвел арабский темперамент. А портной Петрович оказался больше похож на злодея из восточных сказок.

"Петрович у нас не столько злодей, сколько жертва своей сварливой жены. По сценарию я - вредная некрасивая женщина, постоянно давлю на него", - говорит актриса Хайди Марделли.

Актеры - не профессионалы, а любители. Хайди Марделли на сцене звезда. Правда, только после основной работы. В обычной жизни она юрист в департаменте. В общем, получилась такая эклектика от театральной драматургии. Микс прошлого и современности, адаптированный под арабский менталитет. Но зрители все равно довольны. Особенно те, кто читал Гоголя в оригинале.

"Я учился, когда был Союз, конечно, закончил морское Высшее военное училище. Воспоминания, конечно, каждый день что-то вспоминаем, была молодость, конечно, и в таком возрасте, напоминает нам, когда молодость была", - говорит на русском языке житель Алеппо Нидаль Лабек.

Кстати, спектакли по мотивам повестей Гоголя в театре играли и до войны, и во время боевых действий. Хотя тогда репетировать и выходить на сцену приходилось в другом помещении. Но русская классика оставалась в репертуаре неизменно.

Успех, пусть и в масштабах Алеппо, настолько вдохновил актеров, что они готовы отправиться на гастроли. И не только по городам Сирии, но и странам Ближнего Востока. Специально для этого "Шинель" поставили на литературном арабском языке.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Сирия.

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