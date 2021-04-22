ВОЗ выступила за широкое использование "Спутника V"

Об этом заявил глава организации

Всемирная организация здравоохранения заинтересована в широком использовании "Спутника V". Об этом заявил Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Страны, нуждающиеся в поставках вакцины, могут получить российский препарат, в том числе с помощью международных механизмов.

Иммунизацию "Спутником V" прошли наши дипломаты в Анкаре, за помощь в проведении процедуры поблагодарили медиков турецкого госпиталя. В самой Турции сейчас ситуация сложная, там зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19, суточный прирост заболевших вновь превысил 60 тысяч.

Уже в субботу новые жёсткие ограничения могут вступить в силу в Германии, в частности, речь идёт об общенациональном комендантском часе с 10 вечера и до 5 утра, если ситуация с ковидом не улучшится. Поправки накануне уже одобрил Бундестаг под гневные крики протестующих на улицах. Полиция для разгона митинга применила силу.

Сложная эпидобстановка в Аргентине, по оценке местных властей, система здравоохранения переживает худший момент с начала пандемии. В реанимациях практически не осталось свободных коек.

А в Чили разгорается скандал. Там десятки человек привились от коронавируса в одной из ветеринарных клиник вакциной, предназначенной для собак.

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