"Индекс шашлыка" в России за год вырос на четверть

Пожарить мясо стало ощутимо дороже

За последний год в России на четверть выросла стоимость товаров, необходимых для приготовления шашлыка, подсчитали эксперты. Для этого они сравнили чеки за покупку шампуров, мангала, древесного угля, розжига и готового набора порции мяса с 1 по 15 апреля этого и прошлого года.

"Средний чек такого "шашлычного набора" составил 1958 рублей, что оказалось на 25% выше прошлогоднего показателя за тот же период (1561 рубль). Таким образом, можно говорить о восстановлении потребительского спроса в данном сегменте к привычным показателям", - считают специалисты.

Мангалы за год подорожали на 48% (до 977 руб.), розжиг на 43% (до 195 руб.), шампуры на 5% (до 254 руб.), а мясо на 15% (до 304 руб.). Дешевле на 11% стал лишь древесный уголь – его стоимость сейчас в среднем составляет 228 рублей, передает РИА Новости.

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