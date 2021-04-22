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Россияне назвали лучшие города для командировок

08:22
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Бизнес-потенциал важен не менее, чем инфраструктура

Аналитики сервиса "Работа.ру" выяснили у жителей России, какие города страны они предпочитают, чтобы отправиться туда в командировку. Результатами исследования делится РИА "Новости".
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Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург - его выделили 47% респондентов. На втором месте - Сочи с показателем 36%.

"Четверть опрошенных (25%) хотели бы посетить Москву в рамках командировки, каждый пятый (20%) с удовольствием отправился бы в Казань", - говорится в исследовании.

Уточняется также, что 13% отметили Калининград.

28% заявили, что им нравится инфраструктура выбранных ими городов, 27% - что наиболее привлекателен для них культурный аспект. 22% участников опроса уточнили, что видят в этих городах большой бизнес-потенциал.

В материалах также сказано, что еще ни разу в жизни не были в командировках 47% опрошенных, только 3% отправлялись по работе за рубеж.

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